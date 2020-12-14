Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. В общем по состоянию на сейчас Байден имеет 240 голосов выборщиков.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Так, кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 191 голос.

Напомним, в субботу Байден представил новых членов своей администрации, которые займут должности после его победы на президентских выборах. Байден представил будущих министра сельского хозяйства и министра по делам ветеранов.

Кроме того, Байден и кандидат в вице-президенты США Камила Харрис получили звание "Человек года" по версии журнала Time.