ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах

Автор: Дмитрий Левицкий

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. В общем по состоянию на сейчас Байден имеет 240 голосов выборщиков.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Так, кандидат от Демократической партии получил поддержку выборщиков Аризоны, Джорджии, Мичигана, Невады, Пенсильвании и Висконсина. В этих штатах команда действующего президента США Дональда Трампа пыталась оспорить результаты голосования.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. Голосование выборщиков в американских штатах продолжается. Трамп сейчас имеет 191 голос.

Напомним, в субботу Байден представил новых членов своей администрации, которые займут должности после его победы на президентских выборах. Байден представил будущих министра сельского хозяйства и министра по делам ветеранов.

Кроме того, Байден и кандидат в вице-президенты США Камила Харрис получили звание "Человек года" по версии журнала Time.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф БайденВыборы в США