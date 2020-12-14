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Байден отримав голоси виборників в усіх спірних штатах

Автор: Дмитро Левицький

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримав голоси виборників у всіх спірних штатах. Загалом станом на зараз Байден має 240 голосів виборників.

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Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Так, кандидат від Демократичної партії отримав підтримку виборників Аризони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсильванії та Вісконсину. В цих штатах команда чинного президента США Дональда Трампа намагалася оскаржити результати голосування.

Зазначимо, для перемоги на виборах президента США кандидату необхідно 270 голосів виборників. Голосування виборників в американських штатах продовжується. Трамп зараз має 191 голос.

Нагадаємо, у суботу Байден представив нових членів своєї адміністрації, які обіймуть посади після його остаточної перемоги на президентських виборах. Байден представив майбутніх міністра сільського господарства та міністра у справах ветеранів.

Крім того, Байден та кандидат у віце-президенти США Каміла Харріс отримали звання "Люда року" за версією журналу Time.

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