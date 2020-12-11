Байден и Харрис получили звание "Человек года" по версии Time

Фото: Камала Харрис и Джо Байден (instagram)

Известный американский журнал Time присвоил звание "Человек года" 2020 избранному президенту США Джозефу Байдену и его напарнице по предвыборной гонке Камале Харрис.

Об этом сообщает CNN.

Журнал ставит Байдену в заслугу то, что он на президентских выборах набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

"За изменение американской истории, за демонстрацию того, что силы сочувствия больше, чем ярости , за то, что они разделяют видение исцеления в скорбящем мире, Джо Байден и Камала Харрис стали Человеком года по версии Time в 2020 году", - написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь.

Байден одержал победу на президентских выборах. В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков США соберется на заседание, чтобы проголосовать за назначение будущего президента.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

Камала Харрис - избранный вице-президент США от Демократической партии на выборах 2020 года. Она первая женщина, первый чернокожий политик и первый политик азиатского происхождения, избранный на пост вице-президента США.