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Байден представил новых членов своей администрации

Делавэр, Суббота 12 декабря 2020 00:48
Байден представил новых членов своей администрации
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден представил новых членов своей администрации. Избранный президент США выдвинул несколько кандидатур на министерские должности.

Об этом сообщает телеканал CNN.

В числе представленных кандидатов - министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при президенте Бараке Обаме.

Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена - Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития.

Кэтрин Тай станет первой американкой азиатского происхождения на месте Торгового представителя США.

Сьюзан Райс - бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

"Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику. Это большая и критически важная работа", - сказал Байден, представляя Райс.

Отмечается, что место генпрокурора пока остается вакантным.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

Ранее Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов. Он выдвинул бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.

РБК-Украина писало, что инаугурация избранного президента США Джо Байдена будет сокращена по сравнению с традиционными церемониями из-за пандемии коронавируса.

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