Байден поки що не планує відвідувати Київ, - Politico

Президент США Джой Байден поки не планує відвідувати Україну з візитом з міркувань безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Наразі Байден не має планів відвідати Київ, в основному через загрози безпеці", - пише видання з посиланням на кілька джерел у Білому домі.
Минулого тижня Байден провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським, який закликав свого американського колегу продовжувати постачання коштів ППО.
Зазначається, що у столицях обох країн зростає занепокоєння з приводу того, чого очікувати у наступній фазі війни.
"Холодна зима сповільнила бойові дії, які перетворилися на окопну війну у стилі Першої світової війни, але українські Військові чиновники цього тижня попередили, що нещодавні переміщення російських військ та танків можуть сигналізувати про новий великий наступ найближчими тижнями, можливо, навіть на Київ" , – уточнює Politico.
На думку помічників Байдена, американському президенту потрібно буде лобіювати європейських лідерів, щоб зберегти курс підтримки України.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ писали про можливі поставки Patriot, але уточнювали, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та вплив таких поставок на боєздатність американської армії.
Крім того, у Білому домі зазначили, що передача Patriot не входить до найближчого пакету військової допомоги.
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