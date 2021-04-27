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Байден пока отказался назвать предварительные условия для встречи с Путиным

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден пока не уточняет, будет ли выдвигать какие-либо предварительные условия для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он обещает прокомментировать этот вопрос позже.

Об этом Байден сказав в ходе брифинга во вторник.

На вопрос, будут ли условия для проведения американо-российского саммита, Байден не ответил.

"Я обсужу это в другой день", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что Байден и Путин встретятся летом, но точной даты пока нет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Байден и Путин якобы договорились о встрече, и она может состояться в ближайшие недели.

Договаривались о встрече оба президента по телефону. В США подчеркнули, что лидерам двух стран необходимо проговорить позиции по некоторым вопросам.

РБК-Украина писало, что госсекретарь Блинкен должен посетить Украину до встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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Новости Украины Джозеф БайденВладимир Путин