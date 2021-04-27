Байден поки відмовився назвати попередні умови для зустрічі з Путіним

Президент США Джо Байден поки не уточнює, чи висуватиме будь-які попередні умови для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Він обіцяє прокоментувати це питання пізніше.

Про це Байден сказав під час брифінгу у вівторок .

"Я обговорюю це в інший день", - сказав він.

На питання, чи будуть умови для проведення американо-російського саміту, Байден не відповів.

Раніше в Кремлі заявили, що Байден і Путін зустрінуться влітку, але точної дати поки немає.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що Байден і Путін нібито домовилися про зустріч, і вона може відбутися в найближчі тижні.

Домовлялися про зустріч обидва президенти по телефону. У США підкреслили, що лідерам двох країн необхідно проговорити позиції з деяких питань.

РБК-Україна писало, що держсекретар Блінкен повинен відвідати Україну до зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна.