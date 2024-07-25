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Байден похвалил Харрис и посоветовал американцам "выбрать будущее" США

Вашингтон, США, Четверг 25 июля 2024 04:29
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Байден похвалил Харрис и посоветовал американцам "выбрать будущее" США Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Джо Байден похвалил политические качества вице-президента Камалы Харрис и посоветовал американцам поддержать ее кандидатуру на выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию обращения к нации на странице главы Белого дома в соцсети Х.

Он отметил, что "всего через несколько месяцев американский народ выбирает курс будущего Америки" и добавил, что сам уже "сделал свой выбор".

"Я высказал свои взгляды. Я хочу поблагодарить нашего замечательного вице-президента Камалу Харрис. Она опытная. Она сильная. Она способная. Она была невероятным партнером для меня и лидером для нашей страны. Теперь выбор за вами, американским народом: Вы делаете этот выбор", - сказал Байден.

Камала Харрис вместо Байдена

После снятия Байденом кандидатуры на осенних президентских выборах, наиболее вероятным кандидатом от демократов стала действующий вице-президент Камала Харрис. Она уже заручилась достаточным количеством голосов в Демократической партии для получения статуса официального кандидата в президенты.

На первом предвыборном митинге, Харрис жестко раскритиковала своего главного оппонента, республиканца Дональда Трампа.

Также по результатам последнего соцопроса, Харрис опережает Трампа.

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