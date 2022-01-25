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Байден поговорил с европейскими партнерами об Украине: о чем шла речь

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провел защищенный видеозвонок с европейскими лидерами. Они обговорили ситуацию по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

В беседе приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Все лидеры подтвердили свою постоянную обеспокоенность по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Лидеры подчеркнули свое общее стремление к дипломатическому урегулированию нынешней напряженности и рассмотрели недавние контакты с Россией в различных форматах. Лидеры также обсудили свои совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины, включая подготовку к наложению на Россию масштабных последствий и серьезных экономических издержек за такие действия, а также к укреплению безопасности на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что все они обязались продолжать тесные консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, в том числе работать с ЕС, НАТО и ОБСЕ и через них.

Напомним, что США рассматривают усиление военного контингента в Восточной Европе. Об этом заявили в Белом доме.

Также сообщалось, что США используют самолеты-разведчики, чтоб оценить ситуацию на украинской границе. Есть подозрения, что Россия могла перебросить туда ядерное оружие.

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