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Байден сегодня созвонится с партнерами в Европе. Будут говорить об Украине

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 24 января 2022 18:52
Байден сегодня созвонится с партнерами в Европе. Будут говорить об Украине Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден сегодня вечером проведет срочный разговор с европейскими лидерами. На повестке дня переговоров будет угроза вторжения России в Украину.

Об этом заявил представитель Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента агентства Bloomberg.

Когда состоится разговор: 22:00 по киевскому времени.

С кем будет говорить Байден: премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель.

Также, по данным корреспондента, Байден будет говорить и с другими европейскими партнерами, но их имена журналист не называет.

Напомним, сегодня командующий ООС назвал возможную дату вторжения России в Украину.

Кроме того, на фоне возможного вторжения РФ в Украину НАТО заявило об усилении присутствия в Восточной Европе.

РБК-Украина рассказывало, как в Украине реагируют на возможность вторжения РФ.

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