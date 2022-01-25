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Байден поговорив з європейськими партнерами про Україну: про що йшлося

Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден провів захищений відеодзвінок з європейськими лідерами. Вони обговорили ситуацію з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

У бесіді взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, голова Євроради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Всі лідери підтвердили свою постійну стурбованість з приводу нарощування російської військової потужності біля кордонів України та висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Лідери підкреслили своє спільне прагнення до дипломатичного врегулювання нинішньої напруженості і розглянули недавні контакти з Росією в різних форматах. Лідери також обговорили свої спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, включаючи підготовку до накладення на Росію масштабних наслідків і серйозних економічних витрат за такі дії, а також до зміцнення безпеки на східному фланзі НАТО", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Також наголошується, що всі вони зобов'язалися продовжувати тісні консультації з трансатлантичними союзниками і партнерами, в тому числі працювати з ЄС, НАТО і ОБСЄ та через них.

Нагадаємо, що США розглядають посилення військового контингенту в Східній Європі. Про це заявили в Білому домі.

Також повідомлялося, що США використовують літаки-розвідники, щоб оцінити ситуацію на українському кордоні. Є підозри, що Росія могла перекинути туди ядерну зброю.

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