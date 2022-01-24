США пытаются узнать, перебросила ли Россия ядерное оружие к границе Украины, - Daily Mail

Самолеты-разведчки США совершают полеты над Украиной, чтобы отслеживать наращивание российских войск возле украинской территории. Они также пытаются узнать, перебросила ли Россия к границе тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Как отмечает издание, США используют самолеты-разведчики для поиска признаков того, что Россия перебросила ядерное оружие к границе с Украиной. По его данным, о такой возможности ранее заявляли российские официальные лица.

Разведывательное полеты вдоль украинско-российской границы также проводятся для контроля за наращиванием войск России. Издание отмечает, что президент США Джо Байден рассматривает возможность сохранить силы специального назначения в Украине на случай полномасштабного вторжения.