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Байден погодився посилити імміграційну політику, щоб забезпечити допомогу Україні, - WSJ

Фото: президент США Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання повідомляє, що у Сенаті розробляють імміграційну угоду, яка обмежить можливість мігрантів просити притулку.

Угода повинна бути ухвалена в обмін на нову військову допомогу для України та Ізраїля. WSJ зазначає, що вона має великі шанси, хоча республіканці висувають жорсткіші умови.

Готовність Байдена вести переговори з республіканцями свідчить про те він готовий піти на поступки. Як повідомляє WSJ, це пов'язане не лише з забезпеченням допомоги Україні, але з критикою серед американців.

За опитуваннями CBS News, проведеними на початку цього місяця, рейтинг Байдена щодо вирішення питань імміграції був рекордно низьким: 68% опитаних сказали, що не схвалюють його міграційної політики, а також 63% хочуть, що президент посилив її.

Протягом трьох років адміністрація Байдена намагалася приборкати зростання кількості мігрантів на південному кордоні. Республіканці взялися за це питання, і, як очікується, двопартійна угода може припинити дискусії.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було ухвалене. 

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

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