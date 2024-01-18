Байден согласился усилить иммиграционную политику, чтобы обеспечить помощь Украине, - WSJ

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и для обеспечения помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что в Сенате разрабатывается иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов просить убежища.
Соглашение должно быть принято в обмен на новую военную помощь для Украины и Израиля. WSJ отмечает, что у сделки есть большие шансы, хотя республиканцы выдвигают более жесткие условия.
Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует о том, что он готов пойти на уступки. Как сообщает WSJ, это связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой среди американцев.
По опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по решению вопросов иммиграции был рекордно низким: 68% опрошенных сказали, что не одобряют его миграционную политику, а также 63% хотят, что президент ужесточил ее.
В течение трех лет администрация Байдена пыталась обуздать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и, как ожидается, двухпартийное соглашение может прекратить дискуссии.
Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не был одобрен.
В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.
В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.
12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена до того, пока Конгресс не примет новое финансирование.
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