Байден погодиться передати Україні ППО Patriot лише за однієї умови, - WP

Видання зазначає, що, за словами неназваного високопоставленого представника адміністрації президента США, Байден підпише план з постачання Patriot в Україну тільки після звіту американського оборонного відомства про підготовку та обслуговування, юридичні аспекти передачі та її вплив на готовність американських Збройних сил.

У WP зазначають, що зараз Пентагон працює над параметрами програми навчання українських військових, яка, найімовірніше, проходитиме у Німеччині.

Ще один чиновник США в інтерв'ю виданню розповів, що установки надходитимуть з американських запасів.

"Це буде найскладніша частина обладнання, яку Україна отримала на сьогоднішній день. Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою... Я вважаю, що Пентагон дуже нервує з цього приводу", - розповів Марк Кансіан, відставний американський військовий офіцер з Центру стратегічних та міжнародних досліджень.