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Байден согласится передать Украине ПВО Patriot только при одном условии, - WP

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден согласует передачу Украине систем ПВО Patriot только после того, как Пентагон ответить на ряд вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание отмечает, что, по словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета американского оборонного ведомства о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

В WP отмечают, что сейчас Пентагон работает над параметрами программы обучения украинских военных, которое, вероятнее всего, будет проходить в Германии.

При этом еще один чиновник США в интервью изданию рассказал, что установки будут поступать из американских запасов.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила на сегодняшний день. Если бы у украинцев был год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой... Я полагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу", - рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.

Напомним, еще вчера, 13 декабря, СNN cообщало о том, что администрация Байдена завершает разработку плана по поставкам системи ПВО Patriot в Украину.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что системы ПВО Patriot могут появиться на поле боя уже на следующем этапе войны.

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