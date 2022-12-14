Байден согласится передать Украине ПВО Patriot только при одном условии, - WP

Издание отмечает, что, по словам неназванного высокопоставленного представителя администрации президента США, Байден подпишет план по поставкам Patriot в Украину только после отчета американского оборонного ведомства о подготовке и обслуживании, юридических аспектах передачи и ее влиянии на готовность американских Вооруженных сил.

В WP отмечают, что сейчас Пентагон работает над параметрами программы обучения украинских военных, которое, вероятнее всего, будет проходить в Германии.

При этом еще один чиновник США в интервью изданию рассказал, что установки будут поступать из американских запасов.

"Это будет самая сложная часть оборудования, которую Украина получила на сегодняшний день. Если бы у украинцев был год или два на освоение Patriot, это не было бы проблемой... Я полагаю, что Пентагон очень нервничает по этому поводу", - рассказал Марк Кансиан, отставной американский военный офицер из Центра стратегических и международных исследований.