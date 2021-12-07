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Байден подытожит разговор с Путиным с европейскими коллегами, - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

Президенты США и Российской Федерации Джо Байден и Владимир Путин начали онлайн-саммит. Лидер Штатов планирует подытожить переговоры с европейскими коллегами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт корреспондента Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

После онлайн-саммита, Джо Байден проинформирует лидеров Великобритании, Италии, Франции и Германии о результатах переговоров с Путиным.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Байден и Путин начали переговоры. Ожидается, что после этого лидер США поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед этим Байден заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с Путиным. При этом президент США отбросил "красные линии" Кремля.

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Джозеф БайденВладимир Путин