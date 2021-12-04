"Рассчитываю на долгий разговор": Байден отверг "красные линии" Путина

Джо Байден сообщил, что надеется провести с главой РФ Владимиром Путиным "долгий разговор". При этом президент США отверг "красные линии" Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американский лидер отвечал на вопросы журналистов перед тем, как отправиться в пятницу из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Мы давно знаем о действиях России. Я рассчитываю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал Байден.

Главу государства попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

"Я не признаю ничью "красную линию", - сказал Байден.