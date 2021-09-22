Байден підтвердив закупівлю та пожертвування 1,1 млрд доз вакцин бідним країнам
Байден підтвердив закупівлю 1,1 млрд доз вакцини Pfizer від COVID-19. США планують пожертвувати їх бідним країнам світу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена.
За словами Байдена, пожертвування США буде більшим, ніж усі пожертви інших країн разом узятих. Як відзначив президент, відповідний жест є американським лідерством на світовій арені.
"Оскільки ми боремося з COVID-19 тут, у себе вдома, нам необхідно продовжувати наші зусилля за кордоном. Ось чому сьогодні я оголосив, що ми збільшуємо загальну кількість пожертвуваних вакцин до більш ніж 1,1 мільярда доз - більше, ніж в будь-якій іншій країні разом взятої. Це американське лідерство на світовій арені", - заявив Байден.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що США можуть пожертвувати до 1,1 млрд доз вакцини Pfizer більше ніж 100 країнам світу.