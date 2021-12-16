Байден подписал закон о повышении лимита госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении государственного долга страны на 2,5 триллиона долларов. Документ предполагает увеличение задолженности до 31,4 трлн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Белого дома .

"16 декабря президент подписал закон:... SJ Res. 33, который предусматривает увеличение лимита долга на 2,5 триллиона долларов", - говорится в сообщении.

Ранее законопроект о повышении госдолга США одобрили Сенат и Палата представителей. Документ предусматривает увеличение "потолка" долга до 31,4 трлн долларов.

Законопроект о повышении уровня госдолга в Сенате одобрили после договоренности между лидерами демократов и республиканцев Митчем Макконнеллом и Чаком Шумером.

Напомним, в октябре аналитический центр предупредил Конгресс о необходимости поднять потолок госдолга до 21 декабря текущего года. В противном случае, отмечали эксперты, США грозит дефолт.