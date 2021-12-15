Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга для избежания дефолта

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 млрд долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

Если к 15 декабря лимит не был бы повышен, страну ожидал бы дефолт. В США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса.

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга на 2,5 трлн долларов (примерно до 31,4 трлн долларов) и направил этот документ в Палату представителей, чтобы избежать беспрецедентного дефолта.

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

В США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе.