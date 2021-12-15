ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга для избежания дефолта

Новина українською →
США, Среда 15 декабря 2021 07:48
Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга для избежания дефолта Фото: Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга для избежания дефолта (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Лимит госдолга США может быть повышен на 480 млрд долларов. Этот шаг призван спасти страну от дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Если к 15 декабря лимит не был бы повышен, страну ожидал бы дефолт. В США, в отличие от большинства государств, "потолок" долга установлен законодательно, его нельзя превышать без одобрения Конгресса.

Сенат США одобрил повышение лимита госдолга на 2,5 трлн долларов (примерно до 31,4 трлн долларов) и направил этот документ в Палату представителей, чтобы избежать беспрецедентного дефолта.

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

В США дефолт еще никогда не происходил, однако его возможность используют для политических торгов в Конгрессе.

Ранее мы писали, что Сенат США одобрил продление финансирования правительства до 18 февраля 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сенат США
NEWS
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Цены выросли. Во сколько украинцам обойдется новогодний стол
DAILY
Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Болевая точка. Почему Россия боится "переходного периода" для Донбасса и Крыма