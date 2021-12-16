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Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден підписав закон про підвищення державного боргу країни на 2,5 трильйона доларів. Документ передбачає збільшення заборгованості до 31,4 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"16 грудня президент підписав закон:... SJ Res. 33, який передбачає збільшення ліміту боргу на 2,5 трильйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Раніше законопроєкт про підвищення держборгу США схвалили Сенат та Палата представників. Документ передбачає збільшення "стелі" боргу до 31,4 трлн доларів.

Законопроєкт про підвищення рівня держборгу в Сенаті схвалили після домовленості між лідерами демократів та республіканців Мітчем Макконнеллом та Чаком Шумером.

Нагадаємо, у жовтні аналітичний центр попередив Конгрес про необхідність підняти стелю держборгу до 21 грудня поточного року. Інакше, зазначали експерти, США загрожує дефолт.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден