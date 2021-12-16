Байден підписав закон про підвищення ліміту держборгу США

Президент США Джо Байден підписав закон про підвищення державного боргу країни на 2,5 трильйона доларів. Документ передбачає збільшення заборгованості до 31,4 трлн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому .

"16 грудня президент підписав закон:... SJ Res. 33, який передбачає збільшення ліміту боргу на 2,5 трильйона доларів", - йдеться у повідомленні.

Раніше законопроєкт про підвищення держборгу США схвалили Сенат та Палата представників. Документ передбачає збільшення "стелі" боргу до 31,4 трлн доларів.

Законопроєкт про підвищення рівня держборгу в Сенаті схвалили після домовленості між лідерами демократів та республіканців Мітчем Макконнеллом та Чаком Шумером.

Нагадаємо, у жовтні аналітичний центр попередив Конгрес про необхідність підняти стелю держборгу до 21 грудня поточного року. Інакше, зазначали експерти, США загрожує дефолт.