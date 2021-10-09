Байден подписал закон о помощи жертвам "гаванского синдрома"

"Устранение этих инцидентов было главным приоритетом для моей администрации. Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несет ответственность", - сказал Байден.

"Слишком долго государственные служащие США и их близкие, пострадавшие от направленных энергетических атак, лишались помощи, в которой они нуждаются и заслуживают. Это неприемлемо", - сказала сенатор Жанна Шахи, одна из соавторов закона.

Отметим, что "Гаванский синдром" получил свое название из-за нескольких случаев, произошедших в американском посольстве на Кубе. Сотрудники ЦРУ и Госдепартамента США впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы. У пострадавших наблюдались потеря слуха, сильные головные боли, слуховые галлюцинации, ощущение давления в голове, утрата чувства равновесия, когнитивные нарушения и проблемы со зрением. При этом признаков физического воздействия на организм пациентов не было обнаружено. По данным университета Пенсильвании, причиной недомоганий могло быть воздействие радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.