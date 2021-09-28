ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за симптомов "гаванского синдрома", - WSJ

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 21:45
ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за симптомов "гаванского синдрома", - WSJ Фото: ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за симптомов "гаванского синдрома" (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента. Поскольку у него выявили неврологические симптомы, которые считают проявлением "гаванского синдрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, инцидент стал одним из последних случаев, когда американские служащие за границей жаловались на проблемы со здоровьем.

"За последние 90 дней было нескольких других зафиксированных случаев ", - заявил профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

По его словам, отчеты об этих случаях считаются достоверными, поскольку содержат "проверенные показатели здоровья" и были зафиксированы как в Соединенных Штатах, так и за границей.

Отметим, что гаванский синдром содержит ряд неврологических симптомов, включая головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУ Сербия
NEWS
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
Кабмин о суммах в платежках: не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов
DAILY
Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый контракт Венгрии с "Газпромом". Чем рискует Украина из-за сделки