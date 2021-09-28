ЦРУ отозвало своего резидента в Сербии из-за симптомов "гаванского синдрома", - WSJ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отозвало из Сербии своего резидента. Поскольку у него выявили неврологические симптомы, которые считают проявлением "гаванского синдрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, инцидент стал одним из последних случаев, когда американские служащие за границей жаловались на проблемы со здоровьем.

"За последние 90 дней было нескольких других зафиксированных случаев ", - заявил профессор неврологии Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

По его словам, отчеты об этих случаях считаются достоверными, поскольку содержат "проверенные показатели здоровья" и были зафиксированы как в Соединенных Штатах, так и за границей.

Отметим, что гаванский синдром содержит ряд неврологических симптомов, включая головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом, которые наблюдались в ноябре 2016 года у некоторых сотрудников посольств Канады и США в Гаване и членов их семей.