Байден підписав закон про допомогу жертвам "Гаванського синдрому"

"Усунення цих інцидентів було головним пріоритетом для моєї адміністрації. Ми використовуємо всі ресурси уряду США, щоб надати першокласну медичну допомогу постраждалим і розібратися в цих інцидентах, в тому числі визначити причину і хто несе відповідальність", - сказав Байден.

"Занадто довго державні службовці США та їхні близькі, які постраждали від спрямованих енергетичних атак, позбавлялися допомоги, якої вони потребують і заслуговують. Це неприйнятно", - сказала сенатор Жанна Шахі, одна зі співавторів закону.

Відзначимо, що "Гаванський синдром" отримав свою назву через кілька випадків, що сталися в американському посольстві на Кубі. Співробітники ЦРУ і Держдепартаменту США вперше поскаржилися на погане самопочуття і незвичайні симптоми. У постраждалих спостерігалися втрата слуху, сильні головні болі, слухові галюцинації, відчуття тиску в голові, втрата почуття рівноваги, когнітивні порушення і проблеми із зором. При цьому ознак фізичного впливу на організм пацієнтів не було виявлено. За даними університету Пенсільванії, причиною нездужань міг бути вплив радіохвиль, походження і природа яких західним спецслужбам невідома.