Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО

Как рассказали в ОП, американский президент выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО будут полезными всему Североатлантическому альянсу.

Вместе с тем украинский президент лично пригласил Байдена на учредительный саммит Крымской платформы.

"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупации Крыму и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", - сказал Зеленский.