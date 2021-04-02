Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО

Як розповіли в ОП, американський президент висловив підтримку прогресу України на шляху до членства в НАТО.

Зеленський, зі свого боку, наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО будуть корисними всьому Північноатлантичному альянсу.

Разом з тим український президент особисто запросив Байдена на установчий саміт Кримської платформи.

"Кримська платформа - на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", - сказав Зеленський.