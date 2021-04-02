Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО

Президент США Джо Байден заявив про підтримку України у питанні здобуття членства в НАТО. Про це йшлося під час його першої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив Офіс президента.
Як розповіли в ОП, американський президент висловив підтримку прогресу України на шляху до членства в НАТО.
Зеленський, зі свого боку, наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО будуть корисними всьому Північноатлантичному альянсу.
Разом з тим український президент особисто запросив Байдена на установчий саміт Кримської платформи.
"Кримська платформа - на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розраховують, що після саміту НАТО в цьому році почнеться підготовка до надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.
До цього міністр оборони Андрій Таран заявив, що сподівається на надання Україні ПДЧ в НАТО у 2021 році.