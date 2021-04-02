Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО
Президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины в вопросе обретения членства в НАТО. Об этом шла речь во время его первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил Офис президента.
Как рассказали в ОП, американский президент выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО.
Зеленский, со своей стороны, отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО будут полезными всему Североатлантическому альянсу.
Вместе с тем украинский президент лично пригласил Байдена на учредительный саммит Крымской платформы.
"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупации Крыму и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", - сказал Зеленский.
Напомним, в Кабинете министров рассчитывают, что после саммита НАТО в этом году начнется подготовка к предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО.
До этого министр обороны Андрей Таран заявил, что надеется на предоставление Украине ПДЧ в НАТО в 2021 году.