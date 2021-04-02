Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО

Президент США Джо Байден заявил о поддержке Украины в вопросе обретения членства в НАТО. Об этом шла речь во время его первого телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Офис президента .

Как рассказали в ОП, американский президент выразил поддержку прогресса Украины на пути к членству в НАТО.

Зеленский, со своей стороны, отметил, что конкретные шаги по приближению Украины к членству в НАТО будут полезными всему Североатлантическому альянсу.

Вместе с тем украинский президент лично пригласил Байдена на учредительный саммит Крымской платформы.

"Крымская платформа - сегодня единственная площадка, направленная на деоккупации Крыму и защиту прав украинцев на оккупированном полуострове", - сказал Зеленский.