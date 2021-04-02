ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 20:33
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден заявив про підтримку України у питанні здобуття членства в НАТО. Про це йшлося під час його першої телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомив Офіс президента.

Як розповіли в ОП, американський президент висловив підтримку прогресу України на шляху до членства в НАТО.

Зеленський, зі свого боку, наголосив, що конкретні кроки щодо наближення України до членства в НАТО будуть корисними всьому Північноатлантичному альянсу.

Разом з тим український президент особисто запросив Байдена на установчий саміт Кримської платформи.

"Кримська платформа - на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів розраховують, що після саміту НАТО в цьому році почнеться підготовка до надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

До цього міністр оборони Андрій Таран заявив, що сподівається на надання Україні ПДЧ в НАТО у 2021 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський НАТО Україна Джозеф Байден
NEWS
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
Байден підтримує прогрес України на шляху до членства в НАТО
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів