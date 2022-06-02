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Байден поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, но есть условие

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден поддержит быстрое вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Но при условии, что будут учтены интересы всех союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Сообщается, что сегодня Байден провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита, который пройдет 29-30 июня в Мадриде. Стороны обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности и важность укрепления сдерживания и обороны НАТО.

"Они также приветствовали заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО, а президент Байден заявил о своей решительной поддержке усилий генсека Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления при условии, если будут учтены интересы всех союзников в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО по ускоренной процедуре, поскольку их вооруженные силы соответствуют необходимым стандартам. Однако против выступает Турция, которая обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.

В связи с этим НАТО созывает встречу дипломатов Турции, Швеции и Финляндии, чтобы найти компромисс.

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НАТОШвецияДжозеф БайденФинляндия