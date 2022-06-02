RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден підтримає вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, але є умова

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден підтримає швидкий вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Але за умови, що будуть враховані інтереси всіх союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Повідомляється, що сьогодні Байден провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні саміту, який пройде 29-30 червня в Мадриді. Сторони обговорили наслідки війни Росії проти України для трансатлантичної безпеки і важливість зміцнення стримування і оборони НАТО.

"Вони також привітали заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, а президент Байден заявив про свою рішучу підтримку зусиль генсека Столтенберга щодо сприяння швидкому процесу вступу за умови, якщо будуть враховані інтереси всіх союзників у сфері безпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Швеція і Фінляндія можуть вступити в НАТО за прискореною процедурою, оскільки їх збройні сили відповідають необхідним стандартам. Однак проти виступає Туреччина, яка звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.

У зв'язку з цим НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії, щоб знайти компроміс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяДжозеф БайденФинляндия