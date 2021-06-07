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Байден заверил, что США примут участие в Крымской платформе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден поддержал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Глава Белого дома заверил, что американская сторона будет представлена на саммите на высоком уровне.

Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам телефонного разговора Зеленского и Байдена.

"Джо Байден поддержал инициативу Владимира Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Участие в учредительном саммите, в частности, примет глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представители стран Европы.

Отметим, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что идет подготовка к запуску саммита Крымская платформа. Он призван ответить на вызовы российской оккупации полуострова.

Как сообщало РБК-Украина, спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что угрозы Российской Федерации будущим участникам крымской платформы являются "политическим буллингом". Москва продолжает использовать понятия, которые искажают восприятие реальности.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийКрымДжозеф Байден