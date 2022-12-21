Байден про подальшу підтримки України з боку США: Це честь бути поруч з вами
Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати підтримку Україні у боротьбі з агресією Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
"Це честь бути поруч з вами в об'єднаному захисті від жорстокої війни, яку проводить Путін", - зазначив американський президент.
Байден вказав, що йому складно повірити у те, що вже 300 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України.
"Путін скоїв жорстокий напад на право України на існування як держави, а також напав на невинний український народ без жодної причини, окрім того, аби тільки залякати українців", - підкреслив очільник США.
Однак український народ продемонстрував стійкість і рішучість у відстоюванні свого майбутнього.
За словами президента, народ його країни "з гордістю виступає на стороні українців, а представники Демократичної і Республіканської партій разом з союзниками в Європі, Японії та в інших частинах світу докладають зусиль, аби українці отримали необхідну фінансову, гуманітарну і безпекову допомогу".
"Ми збираємося продовжувати зміцнювати здатність України на самооборону, особливо повітряну оборону", - додав Байден.
Нагадаємо, глава США заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує свої спроби використати зиму як зброю, але населення України надихає весь світ.
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