ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін намагається використати зиму як зброю, але українці надихають світ, - Байден

Новость на русском →
Середа 21 грудня 2022 22:09
Путін намагається використати зиму як зброю, але українці надихають світ, - Байден Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін продовжує свої спроби використати зиму як зброю, але населення України надихає весь світ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Дженніфер Якобс у Twitter, про це президент США Джо Байден заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ", - зазначив лідер США.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 21 грудня, перебуває з візитом до США.

Він уже зустрівся з Джо Байденом біля Білого дому. Планується, що лідери проведуть переговори і потім дадуть відповіді на запитання журналістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Джозеф Байден Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
Зеленський зустрівся з Байденом: основні заяви
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу