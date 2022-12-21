Путін намагається використати зиму як зброю, але українці надихають світ, - Байден

Російський диктатор Володимир Путін продовжує свої спроби використати зиму як зброю, але населення України надихає весь світ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Дженніфер Якобс у Twitter , про це президент США Джо Байден заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Сполучені Штати планують посилити здатність України захистити себе, у тому числі покращити протиповітряну оборону за допомогою систем ППО Patriot.

"Путін намагається використати зиму як зброю, але український народ продовжує надихати світ", - зазначив лідер США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський сьогодні, 21 грудня, перебуває з візитом до США.

Він уже зустрівся з Джо Байденом біля Білого дому. Планується, що лідери проведуть переговори і потім дадуть відповіді на запитання журналістів.

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