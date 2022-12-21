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Байден о дальнейшей поддержке Украины со стороны США: Это честь быть рядом с вами

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Среда 21 декабря 2022 23:52
Байден о дальнейшей поддержке Украины со стороны США: Это честь быть рядом с вами Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе с агрессией России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

"Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин", - отметил американский президент.

Байден указал, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет широкомасштабная война России против Украины.

"Путин совершил жестокое нападение на право Украины на существование как государства, а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, чтобы только запугать украинцев", - подчеркнул глава США.

Однако украинский народ продемонстрировал стойкость и решительность в отстаивании своего будущего.

По словам президента, народ его страны "с гордостью выступает на стороне украинцев, а представители Демократической и Республиканской партий вместе с союзниками в Европе, Японии и других частях света прилагают усилия, чтобы украинцы получили необходимую финансовую, гуманитарную и безопасную помощь".

"Мы намерены продолжать укреплять способность Украины на самооборону, особенно воздушную оборону", - добавил Байден.

Напомним, глава США заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму как оружие, но население Украины вдохновляет весь мир.

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