Байден побеждает в праймериз в штате Вашингтон

Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил победу на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Вашингтон. Как передает РБК-Украина, об этом пишет газета The New York Times.

Праймериз в этом штате состоялись 10 марта. Обработка бюллетеней в штате еще продолжается, однако по предварительным оценкам, Байден получает около 38% голосов избирателей, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс - примерно 36%.

По итогам первичных выборов от демократов в штате будут распределены голоса 89 делегатов.

Напомним, 11 марта РБК-Украина сообщало, что кандидат в президенты США Джо Байден побеждает на праймериз Демократической партии в 4 штатах.

Отметим, что проведение первичных выборов в американском штате Джорджия пришлось перенести почти на 2 месяца из-за опасности распространения коронавируса.

В субботу, 14 марта, губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации, после того как были выявлены 66 случаев коронавируса и одна смерть от COVID-19. В связи с этим проведение праймериз в штате было перенесено с 24 марта на 19 мая.