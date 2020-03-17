Байден перемагає на праймеріз в штаті Вашингтон

Колишній віце-президент США Джозеф Байден отримав перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів у штаті Вашингтон. Як передає РБК-Україна, про це пише газета The New York Times.

Праймеріз у цьому штаті відбулися 10 березня. Обробка бюлетенів в штаті ще триває, проте, за попередніми оцінками, Байден отримує близько 38% голосів виборців, а сенатор від Вермонта Берні Сандерс - приблизно 36%.

За підсумками первинних виборів від демократів у штаті будуть розподілені голоси 89 делегатів.

Нагадаємо, 11 березня РБК-Україна повідомляло, що кандидат у президенти США Джо Байден перемагає на праймеріз Демократичної партії в 4 штатах.

Зазначимо, що проведення первинних виборів в американському штаті Джорджія довелося перенести майже на 2 місяці через небезпеку розповсюдження коронавірусу.

У суботу, 14 березня, губернатор штату Джорджія Брайан Кемп оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації, після того як були виявлені 66 випадків коронавіруса і одна смерть від COVID-19. У зв'язку з цим проведення праймеріз у штаті було перенесено з 24 березня на 19 травня.