Байден побеждает на Гавайях

Фото: Джо Байден (flickr.com)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в штате Гавайи. Такие предварительные результаты выборов в США.

Об этом свидетельствуют данные CNN.

Гавайи дают 4 голоса выборщиков. Для того, чтобы победить на президентских выборах в США нужно получить 270 голосов выборщиков.

Отметим, по последним данным телеканала, лидирует Байден. У него 224 голосов, а у Трампа - 213.

Голосование на выборах в США завершилось. По предварительным результатам, разрыв между Трампом и Байденом остается минимальным, но подсчет голосов еще продолжается.

Как писало РБК-Украина, ранее Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Также Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах: он уверен в своей победе.

Отметим, в Соединенных Штатах Америки проходят всеобщие выборы в ходе которых будет избран 46-й президент страны.