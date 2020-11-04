ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден перемагає на Гаваях

Гаваї, Середа 04 листопада 2020 13:19
Байден перемагає на Гаваях
Фото: Джо Байден (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує в штаті Гаваї. Такі попередні результати виборів у США.

Про це свідчать дані CNN.

Гаваї дають 4 голоси виборців. Для того, щоб перемогти на президентських виборах у США потрібно отримати 270 голосів виборців.

Зазначимо, за останніми даними телеканалу, лідирує Байден. У нього 224 голосів, а у Трампа - 213.

Голосування на виборах у США завершилося. За попередніми результатами, розрив між Трампом і Байденом залишається мінімальним, але підрахунок голосів ще триває.

Як писало РБК-Украина, раніше Трамп заявив про спробі вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Також Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах: він впевнений у своїй перемозі.

Зазначимо, у Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президента країни.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Джозеф БайденВибори в США

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся