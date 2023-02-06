Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що переговори двох президентів відбудуться вже дуже скоро, проте не вказала точної дати.

"Ми очікуємо, що президент (США - ред.) і президент Ердоган матимуть можливість поговорити дуже скоро, і ми, безумовно, матимемо інформацію, коли ця розмова відбудеться", - сказала Жан-П’єр.