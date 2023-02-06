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Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини

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США, Понеділок 06 лютого 2023 22:47
Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини Фото: президент США Джо Байден та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Найближчим часом президент США Джо Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що переговори двох президентів відбудуться вже дуже скоро, проте не вказала точної дати.

"Ми очікуємо, що президент (США - ред.) і президент Ердоган матимуть можливість поговорити дуже скоро, і ми, безумовно, матимемо інформацію, коли ця розмова відбудеться", - сказала Жан-П’єр.

Востаннє два лідери спілкувалися особисто на саміті G20 у листопаді минулого року.

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині стався руйнівний землетрус, який забрав тисячі загиблих і щонайменше 14 000 людей отримали поранення. Все, що відомо про наслідки руйнівної стихії - у матеріалі РБК-Україна.

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