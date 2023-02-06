Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини
Найближчим часом президент США Джо Байден планує провести перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що переговори двох президентів відбудуться вже дуже скоро, проте не вказала точної дати.
"Ми очікуємо, що президент (США - ред.) і президент Ердоган матимуть можливість поговорити дуже скоро, і ми, безумовно, матимемо інформацію, коли ця розмова відбудеться", - сказала Жан-П’єр.
Востаннє два лідери спілкувалися особисто на саміті G20 у листопаді минулого року.
Нагадаємо, сьогодні в Туреччині стався руйнівний землетрус, який забрав тисячі загиблих і щонайменше 14 000 людей отримали поранення. Все, що відомо про наслідки руйнівної стихії - у матеріалі РБК-Україна.
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