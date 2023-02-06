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Байден планирует провести переговоры с президентом Турции

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США, Понедельник 06 февраля 2023 22:47
Байден планирует провести переговоры с президентом Турции Фото: президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ближайшее время президент США Джо Байден планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры двух президентов состоятся уже очень скоро, однако не указала точной даты.

"Мы ожидаем, что президент (США - ред.) и президент Эрдоган будут иметь возможность поговорить очень скоро, и у нас, безусловно, будет информация, когда этот разговор состоится", - сказала Жан-Пьер.

Последний раз два лидера общались лично на саммите G20 в ноябре прошлого года.

Напомним, сегодня в Турции произошло разрушительное землетрясение, которое унесло тысячи погибших и по меньшей мере 14 000 человек получили ранения. Все, что известно о последствиях разрушительной стихии – в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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