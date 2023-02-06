В ближайшее время президент США Джо Байден планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры двух президентов состоятся уже очень скоро, однако не указала точной даты.

"Мы ожидаем, что президент (США - ред.) и президент Эрдоган будут иметь возможность поговорить очень скоро, и у нас, безусловно, будет информация, когда этот разговор состоится", - сказала Жан-Пьер.