Байден планирует провести переговоры с президентом Турции
В ближайшее время президент США Джо Байден планирует провести переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что переговоры двух президентов состоятся уже очень скоро, однако не указала точной даты.
"Мы ожидаем, что президент (США - ред.) и президент Эрдоган будут иметь возможность поговорить очень скоро, и у нас, безусловно, будет информация, когда этот разговор состоится", - сказала Жан-Пьер.
Последний раз два лидера общались лично на саммите G20 в ноябре прошлого года.
Напомним, сегодня в Турции произошло разрушительное землетрясение, которое унесло тысячи погибших и по меньшей мере 14 000 человек получили ранения. Все, что известно о последствиях разрушительной стихии – в материале РБК-Украина.
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