Байден планирует провести переговоры с главой Китая
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.
"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, - это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", - отметил политик.
В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.
"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - подчеркнул президент США.
Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.
Напомним, Байден заявил, что пока ничего не указывает на то, что объекты, сбитые над территорией США, связаны с китайской шпионской программой.
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