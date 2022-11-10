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Байден планує балотуватися в президенти, але після розмови з дружиною

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США, Четвер 10 листопада 2022 07:23
Байден планує балотуватися в президенти, але після розмови з дружиною Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден заявив, що планує балотуватися на президентських виборах в 2024 році, але остаточно це питання він вирішить після спілкування з дружиною.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, передає РБК-Україна, посилаючись на The New York Times.

Так, Байден заявив, що це "сімейне рішення", тому йому необхідно спочатку обговорити це питання зі своєю дружиною Джилл.

"Я не відчуваю ніякого поспіху, так чи інакше", - заявив він.

Нагадаємо, що на проміжних виборах до Конгресу США у штаті Пенсільванія переобрали до Палати представників померлого демократа.

Раніше повідомлялось, що Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США не виявило ознак іноземного впливу на вибори.

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