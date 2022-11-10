ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден планирует баллотироваться в президенты, но после разговора с супругой

Новина українською →
США, Четверг 10 ноября 2022 07:23
Байден планирует баллотироваться в президенты, но после разговора с супругой Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, но окончательно этот вопрос он решит после общения с супругой.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, передает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Да, Байден заявил, что это "семейное решение", поэтому ему необходимо сначала обсудить этот вопрос со своей женой Джилл.

"Я не чувствую никакой спешки, так или иначе", - заявил он.

Напомним, что на промежуточных выборах в Конгресс США в штате Пенсильвания переизбрали в Палату представителей умершего демократа .

Ранее сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США не выявило признаков иностранного влияния на выборы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа