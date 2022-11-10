Байден планирует баллотироваться в президенты, но после разговора с супругой

Президент США Джо Байден заявил, что планирует баллотироваться на президентских выборах в 2024 году, но окончательно этот вопрос он решит после общения с супругой.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс, передает РБК-Украина , ссылаясь на The New York Times .

Да, Байден заявил, что это "семейное решение", поэтому ему необходимо сначала обсудить этот вопрос со своей женой Джилл.

"Я не чувствую никакой спешки, так или иначе", - заявил он.