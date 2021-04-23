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Байден планирует поднять налоги для богатых почти вдвое, - Bloomberg

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден планирует повысить налоги для богатых. Налоговая ставка на прирост капитала для богатых может вырасти почти в два раза.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Байден хочет повысить налог до 39,6% с целью покрыть большую часть социальных расходов, которые направлены на устранение неравенства, рассказал собеседник издания.

Сейчас налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере 1 млн долларов и более составляет 20%.

Как отмечает Bloomberg, для тех, кто зарабатывает не менее 1 млн долларов, новая максимальная ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%.

Налог на доход от инвестиций в размере 3,8%, который финансирует программы в рамках реформы здравоохранения Obamacare, будет сохранен.

Напомним, Байден представил план по развитию инфраструктуры США на 2 трлн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что он годами не платил налоги.

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