Байден планує підняти податки для багатих майже вдвічі, - Bloomberg

Байден хоче підвищити податок до 39,6% з метою покрити більшу частину соціальних видатків, які спрямовані на усунення нерівності, розповів співрозмовник видання.

Зараз податкова ставка для американців з річним доходом в розмірі 1 млн доларів і більше становить 20%.

Як зазначає Bloomberg, для тих, хто заробляє не менше 1 млн доларів, нова максимальна ставка в поєднанні з існуючим прибутковим податком на інвестиційний дохід означає, що ставки федерального податку для багатих інвесторів можуть досягати 43,4%.

Податок на дохід від інвестицій в розмірі 3,8%, який фінансує програми в рамках реформи охорони здоров’я Obamacare, буде збережений.