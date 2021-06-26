Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

США планирует эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые сотрудничали с американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.
Об этом сообщает NBC News.
"Те, кто помог нам, не останутся без внимания", - сказал Байден.
Байден отметил, что США уже
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заявила, что эвакуированы будут 18 000 афганцев, которые уже состоят очереди на выдачу специальных иммиграционных виз.
Напомним, что президент США Байден пообещал партнерство и поддержку Афганистану. Но вывод войск все же состоится.
Ранее сообщалось, что США оставят 650 военных в Афганистане после вывода войск.