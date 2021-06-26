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Байден планирует эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с военными США

Автор: Наталья Скороход

США планирует эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые сотрудничали с американскими военными. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает NBC News.

"Те, кто помог нам, не останутся без внимания", - сказал Байден.

Байден отметил, что США уже

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер заявила, что эвакуированы будут 18 000 афганцев, которые уже состоят очереди на выдачу специальных иммиграционных виз.

Напомним, что президент США Байден пообещал партнерство и поддержку Афганистану. Но вывод войск все же состоится.

Ранее сообщалось, что США оставят 650 военных в Афганистане после вывода войск.

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Афганистан