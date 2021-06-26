Байден планує евакуювати афганців, які співпрацювали з військовими США

США планує евакуювати з Афганістану місцевих жителів, які співпрацювали з американськими військовими. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.
Про це повідомляє NBC News.
"Ті, хто допоміг нам, не залишаться без уваги", - сказав Байден.
Байден зазначив, що США вже
Заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що евакуйовані будуть 18 000 афганців, які вже складаються черги на видачу спеціальних імміграційних віз.
Нагадаємо, що президент США Байден пообіцяв партнерство і підтримку Афганістану. Але виведення військ все ж відбудеться.
Раніше повідомлялося, що США залишать 650 військових в Афганістані після виведення військ.