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Байден планує евакуювати афганців, які співпрацювали з військовими США

Автор: Наталья Скороход

США планує евакуювати з Афганістану місцевих жителів, які співпрацювали з американськими військовими. Таку заяву зробив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє NBC News.

"Ті, хто допоміг нам, не залишаться без уваги", - сказав Байден.

Байден зазначив, що США вже

Заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер заявила, що евакуйовані будуть 18 000 афганців, які вже складаються черги на видачу спеціальних імміграційних віз.

Нагадаємо, що президент США Байден пообіцяв партнерство і підтримку Афганістану. Але виведення військ все ж відбудеться.

Раніше повідомлялося, що США залишать 650 військових в Афганістані після виведення військ.

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Афганистан