Байден пообещал Афганистану поддержку, несмотря на отведение войск

Президент США Джо Байден пообещал устойчивое партнерство и поддержку руководству Афганистана. Однако он не изменил мнения о том, что вывод войск США из Афганистана неизбежен.

Байден встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдулла.

На встрече Байден отметил, что США будут оказывать помощь Афганистану. Но и настоял на том, что американским военным пора отступить.

Он признал сложную ситуацию, в которой оказались Гани и Абудлла, которые пытаются восстановить свою страну, отражая агрессию Талибана.

"Они делают важную работу, пытаясь восстановить единство среди афганских лидеров повсюду, и афганцам придется решать свое будущее, решать, чего они хотят. Это произойдет несмотря на наше отсутствие", - сказал Байден.

Гани после встречи с американским коллегой сказал, что переговоры были продуктивными. Он отметил, что растет число афганцев, желающих вступить в армию и это вызывает надежды. Но он также признал трудности, которые ждут Афганистан впереди.

Ситуацию с выводом войск США из Афганистана прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он признает, что продолжающееся присутствие США помогло бы Афганистану, но опасается, что из-за этого война там может затянуться.