Байден пообещал Афганистану поддержку, несмотря на отведение войск
Президент США Джо Байден пообещал устойчивое партнерство и поддержку руководству Афганистана. Однако он не изменил мнения о том, что вывод войск США из Афганистана неизбежен.
Об этом сообщает Associated Press.
Байден встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдулла.
На встрече Байден отметил, что США будут оказывать помощь Афганистану. Но и настоял на том, что американским военным пора отступить.
Он признал сложную ситуацию, в которой оказались Гани и Абудлла, которые пытаются восстановить свою страну, отражая агрессию Талибана.
"Они делают важную работу, пытаясь восстановить единство среди афганских лидеров повсюду, и афганцам придется решать свое будущее, решать, чего они хотят. Это произойдет несмотря на наше отсутствие", - сказал Байден.
Гани после встречи с американским коллегой сказал, что переговоры были продуктивными. Он отметил, что растет число афганцев, желающих вступить в армию и это вызывает надежды. Но он также признал трудности, которые ждут Афганистан впереди.
Ситуацию с выводом войск США из Афганистана прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он признает, что продолжающееся присутствие США помогло бы Афганистану, но опасается, что из-за этого война там может затянуться.
"Наверняка наши военные подошли бы к нам и сказали, что ситуация изменилась и нужно больше сил. И мы бы повторили цикл, в котором находились 20 лет. В какой-то момент это должно прекратиться", - сказал Блинкен.
Напомним, что в США допустили задержку с выводом войск из Афганистана. Это произошло после того, как Талибан усилил наступления.
Ранее сообщалось, что США призывают остановить насилие в Афганистане.