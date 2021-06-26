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Байден пообещал Афганистану поддержку, несмотря на отведение войск

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США, Суббота 26 июня 2021 03:13
Байден пообещал Афганистану поддержку, несмотря на отведение войск Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден пообещал устойчивое партнерство и поддержку руководству Афганистана. Однако он не изменил мнения о том, что вывод войск США из Афганистана неизбежен.

Об этом сообщает Associated Press.

Байден встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани и председателем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдулла.

На встрече Байден отметил, что США будут оказывать помощь Афганистану. Но и настоял на том, что американским военным пора отступить.

Он признал сложную ситуацию, в которой оказались Гани и Абудлла, которые пытаются восстановить свою страну, отражая агрессию Талибана.

"Они делают важную работу, пытаясь восстановить единство среди афганских лидеров повсюду, и афганцам придется решать свое будущее, решать, чего они хотят. Это произойдет несмотря на наше отсутствие", - сказал Байден.

Гани после встречи с американским коллегой сказал, что переговоры были продуктивными. Он отметил, что растет число афганцев, желающих вступить в армию и это вызывает надежды. Но он также признал трудности, которые ждут Афганистан впереди.

Ситуацию с выводом войск США из Афганистана прокомментировал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он признает, что продолжающееся присутствие США помогло бы Афганистану, но опасается, что из-за этого война там может затянуться.

"Наверняка наши военные подошли бы к нам и сказали, что ситуация изменилась и нужно больше сил. И мы бы повторили цикл, в котором находились 20 лет. В какой-то момент это должно прекратиться", - сказал Блинкен.

Напомним, что в США допустили задержку с выводом войск из Афганистана. Это произошло после того, как Талибан усилил наступления.

Ранее сообщалось, что США призывают остановить насилие в Афганистане.

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