Байден планирует добиться экстрадиции Ассанжа в США

Администрация президента США Джо Байдена планирует добиваться экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений.
Об этом пишет New York Times.
Согласно сообщению, "администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа".
Отмечается, что Минюст США оспорил постановление, согласно которому Ассанж не может быть выдан американской стороне.
Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.
Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.
Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.