UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден планирует добиться экстрадиции Ассанжа в США

Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена планирует добиваться экстрадиции из Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Ранее Минюст США выдвинул против Ассанжа 18 уголовных обвинений.

Об этом пишет New York Times.

Популярные новости
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021
AstraZeneca увеличит производство COVID-вакцины в Европе 10 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
В Южной Корее одобрили применение вакцины от COVID AstrаZeneca 10 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
Количество новых случаев заражения COVID снижается четвертую неделю подряд, - ВОЗ 10 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021

Согласно сообщению, "администрация Байдена дала понять, что на данный момент продолжает предпринимавшиеся его предшественником попытки привлечь к ответственности Джулиана Ассанжа".

Отмечается, что Минюст США оспорил постановление, согласно которому Ассанж не может быть выдан американской стороне.

Сейчас Ассанж находится в британской тюрьме. До этого 7 лет он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Напомним, Ассанжу предъявлены обвинения из 18 пунктов в связи с публикацией секретных документов.

Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу грозит до 175 лет тюремного заключения.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года.

Ассанж сейчас содержится под стражей в Великобритании по запросу об экстрадиции из Соединенных Штатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф Байденшпионаж
Читайте также
В Сенате США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока-2"
Администрация Байдена намерена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо, - Reuters
Прогноз погоды